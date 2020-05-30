الصين تحث أمريكا وبريطانيا على وقف التدخل في شؤون هونج كونج

حث المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة على التوقف الفوري عن التدخل في شؤون منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة للصين، والتوقف عن ممارسات الهيمنة وسياسات القوى، والاهتمام بأمورهما الخاصة بدلا من إثارة التوتر وإحداث مشكلات في كل مكان.

ودحض جيون، في بيان صحفي نقلته وسائل إعلام صينية، اليوم، ما وصفها بـ"المغالطات" بشأن هونج كونج من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الأخرى، مؤكدا أن الصين تعارض بقوة وترفض بشدة التصريحات التي لا أساس لها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف: "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لأهداف سياسية خاصة، تطلقان تصريحات لا مبرر لها وتتدخل في الشؤون الداخلية وتعيق التقدم، وحاولتا الدفع من أجل عقد مؤتمر مفتوح عبر الفيديو في مجلس الأمن".

وأعربت الصين عن معارضتها القوية والغالبية العظمى من أعضاء المجلس لم يدعموا المقترح الأمريكي من منطلق أن القضايا المتعلقة بهونج كونج من الشؤون الداخلية للصين ولا علاقة لها بتفويض مجلس الأمن، ورفض المجلس الطلب غير العقلاني من جانب الولايات المتحدة وفشلت محاولتها.