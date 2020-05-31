  إجازة قانون لحماية الكوادر الطبية في السودان

أجاز مجلسا السيادة والوزراء بالسودان،أمس السبت، قانون حماية الكوادر الطبية، ووقعه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وقال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، في تصريحات مساء أمس السبت، إن إجازة القانون تعتبر مكسباً كبيراً لنضالات الأطباء في السودان، موضحا أن القانون يمثل حماية فعلية لكل كادر طبي يعمل في أي مرفق صحي.

وأشار التوم، إلى أن هناك مصفوفة أخرى من التدابير الإدارية التي يمهد لها هذا القانون والتي تضمن للكادر الطبي خدمة علاجية له ولأسرته عبر التأمين الطبي الشامل المتوقع انطلاقه قريبا.

وأوضح التوم، أن أهم ما جاء فى بنود القانون تشديد العقوبة، والتي تصل إلي السجن عشر سنوات في حق من يعتدي أو يهدد أي كادر طبي أثناء عمله.

وحدد القانون عقوبات على من يتهجم على المنشآت الصحية، ويعمل على تخريبها مما يتسبب في حرمان المواطن من تلقي العلاج.

ووعد وزير الصحة السوداني بفتح المرافق الصحية وإعادة تشغيلها كأولوية لوزارة الصحة والعمل على توفير الدواء مع الجهات التي تموله من وزارة المالية وبنك السودان المركزي ووزارة الصناعة والتجارة التي تسهل عملية إنتاج واستيراد الدواء.

عدد المتعافين اليومي من كورونا بالسودان يتخطى المصابين لأول مرة

وتخطى عدد المتعافين الجدد من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بالسودان مثيله من المصابين، للمرة الأولى، منذ ظهور المرض في السودان في منتصف شهر مارس الماضي.

وأظهر التقرير اليومي لوزارة الصحة السودانية، مساء أمس السبت، تسجيل 279 إصابة جديدة بكورونا، يومي الخميس والجمعة، فيما أحصى التقرير457 حالة تعافي في اليومين.

وارتفع العدد الكلي للمصابين في السودان إلى 4800حالة، بينها 262 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1272 شخصا.