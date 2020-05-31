أسامة هيكل يحيي الإعلاميين على أدائهم في أزمة كورونا: شكرا على التوعية

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه لم يكن هناك احتفال بعيد الإعلاميين على مدار سنوات طويلة سابقة، ولكن نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها مصر والعالم أجمع بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" كان يجب أن يتم الاحتفال بهذا العيد العام الحالي، نظرًا لأن الإعلام كان عليه دور كبير جدًا في مواجهة كورونا وكان للإعلاميين دورًا بارزًا في توعية الملايين من المصريين بخطورة الأزمة.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن ملايين المواطنين يتلقون المعلومات عن طريق وسائل الإعلام، "كان لازم نقف ونقول للإعلام شكرا في هذه المعركة التي تدور ليس فقط في مصر بل في العالم أجمع"، موضحًا أنه كان لديه فكرة في تكريم النجوم الذين شاركوا في أعمال رمضان العام الحالي، ضمن احتفالية "عيد الإعلاميين"، ولكن وجد أن هذه الفكرة ستتعارض مع فكرة التباعد الاجتماعي.

وأوضح وزير الدولة للإعلام، أنه تم الاكتفاء فقط بعمل مؤتمر في مقر الوزارة، كمظهر احتفالي جيد بعيد الإعلاميين، كما ذكر أن الإعلام تم مهاجمته بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ورغم ذلك لعب دورًا مهمًا جدًا ورئيسي للغاية على الأقل في الشهور الماضية لمواجهة أزمة كورونا وفي توعية المواطنين بالخطر في هذا الأمر.

وأشار هيكل، إلى أن الإعلام كان له دور مهم في نقل المعلومات المتوفرة عن كورونا، رغم أن حتى الآن المعلومات المتوفرة عن الفيروس بها قدر كبير من الارتباك، وبالتالي في كل مرحلة يكون مهم جدا في توصيل المعلومة للمواطنين عبر الإعلام، "الناس فهمت الموضوع من خلال الإعلام، لو الحكومة اشتغلت لوحدها أو لو فيه جهة اشتغلت لوحدها لا يمكن أن توصل لملايين الناس إلا من خلال الإعلام المحترم الراقي".