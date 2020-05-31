صور.. المصلون يعودون للمسجد النبوي

رصدت وكالة الأنباء السعودية، اليوم، عودة المصلين لأداء الفروض وصلاة الجماعة في المسجد النبوي، بعد الموافقة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي اعتبارا من اليوم.

وأشاد عدد من الزائرين والمصلين في المسجد النبوي، بالموافقة على الرفع التدريجي لإيقاف تعليق الصلاة في المسجد النبوي.

وقال المعلم في المرحلة الثانوية حسين عبدالرحمن، إنّ المواطنين والمقيمين والمسلمين في شتى بقاع العالم، استقبلوا قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسماح بفتح المسجد النبوي تدريجيا للمصلين اعتبارا من اليوم، بفرح بالغ واشتياق عظيم لمهوى القلوب والأفئدة، وأنّه سجد سجدة شكر بهذه المناسبة، سائلا الله سبحانه أن يبعد الوباء والبلاء عن بلاد الحرمين وبلاد المسلمين جميعا.

واعتبر الطالب في كلية المسجد مبارك أحمد الشيخ من الجنسية السودانية، أنّ عودته للصلاة في المسجد النبوي في أول صلاة بعد رفع تعليق الصلوات بالمسجد النبوي، نعمة عظيمة من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليه، رافعا شكره لخادم الحرمين الشريفين على موافقته، وسائلا المولى عزوجل أن يجزيه خير الجزاء لما يقدمه لزوار الحرمين الشريفين بصفة خاصة وللعالم الإسلامي بصفة عامة .

وأشاد المقيم عامر رضا من الجنسية الباكستانية، بالإجراءات الوقائية المتخذة في الحرم النبوي لاستقبال المصلين، وتؤكد الجهود الكبيرة وحرص حكومة المملكة العربية السعودية على رعاية المقدسات الإسلامية والسهر على راحة وطمأنينة المواطنين والمقيمين.

وأكد المقيم محمد حمادة من مصر، أنّ إعادة فتح الحرم النبوي تدريجيا وفق الإجراءات الاحترازية، دليل على العناية الفائقة والاهتمام العظيم ببيوت الله، من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، لافتا إلى أنّ الافتتاح جاء تدريجيا لضمان سلامة قاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.