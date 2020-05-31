رئيس العاشر من رمضان في جولة بمواقف سيارات الأجرة: الكمامة ضرورة

تفقد المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، موقف وسائل مواصلات خطوط الأقاليم، وكذا خطوط النقل الداخلي بمنطقة الأردنية لمتابعة سير العمل، والتأكّد من التزام السائقين والركاب وارتدائهم الكمامات الواقية، حفاظاً على صحتهم وتجنباً لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأكّد "شاهين"، خلال الجولة، متابعة أعمال التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنَّه تمّ وضع لوحات إرشادية بالمواقف لتوعية الركاب والسائقين بضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ كل الأساليب الوقائية والاحترازية حرصًا على سلامتهم.