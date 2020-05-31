محافظ القاهرة: فتح طريق صلاح سالم بعد ردم نفق العروبة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من ردم نفق العروبة وفتح طريق صلاح سالم في الاتجاه من المطار إلى العباسية، وذلك في إطار المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها محافظة القاهرة، والتي تستهدف في المقام الأول القضاء نهائيا على الاختناقات المرورية وتطوير كامل لمنظومة الطرق والنقل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ردم نفق العروبة يعد نقلة حضارية جديدة تضاف إلى سجل إنجازات العاصمة نظرا للاختناقات المرورية الكبيرة التي كان يسببها النفق في شارع صلاح سالم، لافتا إلى أنه يجري حاليا أعمال التشجير والإنارة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال التوسعة والتطوير وتحويل النفق القديم إلى طريق سطحي.