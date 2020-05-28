بحضور محافظ القاهرة.. حملة مكبرة لتطهير شوارع وميدان السيدة زينب

أشرف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على الحملة المكبرة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب لرفع كفاءة النظافة وتطهير وتعقيم الحي تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الوقائية التي تقوم بها المحافظة في كافة أحياء العاصمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

شملت الحملة ميدان السيدة زينب والشوارع المحيطة به ومحيط مسجد السيدة زينب من الخارج والأماكن الأثرية بالحي وشوارع السد والمبتديان والسلسلة وقدري وعبد المجيد اللبان ومحيط مستشفى المنيرة ومؤسسة دار الهلال ومنطقة بين الوزرات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لا تشمل غلق أماكن التجمعات فقط بل تركز بشكل أساسي على القيام بحملات نظافة وتعقيم وتطهير تلك الأماكن إلى جانب رفع الوعى الصحي بين المواطنين مطالبا بضرورة التزام المواطنين بكافة الإجراءات خاصة ارتداء الكمامة في أماكن العمل والأسواق وعند دخول المصالح الحكومية وفى وسائل المواصلات حرصًا على الصحة العامة.

وأضاف أن محافظة القاهرة وهيئة النظافة تواصل أعمال النظافة ورفع المخلفات من كافة أحياء العاصمة مستغلة إجازة عيد الفطر المبارك وفترة تطبيق الاجراءات الاحترازية في تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع وأماكن التجمعات والأسواق بصفة يومية صباحًا ومساءً.