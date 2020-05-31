خلال 24 ساعة.. ضبط 52 قطعة سلاح و91 قضية مخدرات وتنفيذ 39781 حكم

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 52 قطعة سلاح نارى، بحوزة 51 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(13) بندقية آلية .

(7) بنادق خرطوش.

(32) فرد محلى.

(221) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة .

ضبط (143) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (39781) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(173) حكم جناية.

(10710) حكم حبس جزئى.

(2011) حكم حبس مستأنف.

(20818) حكم غرامة.

(6069) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (4 متهمين) إرتكبوا (2 حادث).

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (91) قضية مخدرات بحوزة (112) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 2,540 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 1,605 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (603 جرام ).

كمية من مخدر البودرة وزنت (160 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (225 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,480 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (20 جرام).

عدد (1285) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (25) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (145) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارة).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (13532) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (72) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.