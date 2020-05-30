فيديو.. الوزراء: وزارة الداخلية قررت البدء في عودة خدمات السجل المدني

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اليونان ومصر كانتا من أكثر المقاصد السياحية التي كانت تستهدفها الشركات السياحة الدولية خلال الفترة الماضية كون الدولتان تحويان أعدادا قليلة من مصابي كورونا مقارنة بدول العالم الأخرى والوضع فيهما غير مقلق.

وأكد سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن مصر في طريقها للعودة لفتح السياحة ولكن ستكون عودة منضبطة جدا، وسيكون هناك إجراءات احترازية.

وتابع أن وزارة الداخلية قررت البدء في عودة خدمات السجل المدني، التي توقفت على مدار أكثر من شهرين، وستعود بضوابط وإجراءات وقائية والموظفون والمواطنون مجبرون على ارتداء الكمامة.