أمين مفتاح كنيسة القيامة لـ"الوطن": سعداء بفتح المسجد الأقصى للمصلين

أعيد، فجر الأحد، فتح أبواب المسجد الأقصى، بعد إغلاق استمر نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق نشر المكتب الإعلامي لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس صورا ومقاطع فيديو يظهر فيها موظفو الدائرة وهم يعملون على تنظيف الساحات وتعقيمها، استعدادا لإعادة فتح المسجد، الأحد.

وقال أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة المقدسة وحامل ختم القبر المقدس في القدس الشريف، إن الجميع في سعادة تامة لأنه في صباح هذا اليوم المبارك تم فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك، كما وعدت دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن المسجد الأقصى.

وأضاف الحسيني لـ"الوطن": "حضر الآلاف المقدسيين في الساعة الثالثة صباحا لأداء صلاة الفجر واصطفوا خارج الأبواب المغلقه يهللون لله فرحين بفتح أبواب المسجد والذي أغلق أكثر من الشهرين".

وتابع: "عند فتح الأبواب ركض الوافدون إلى داخل المسجد الأقصى المبارك فرحين لفتح الأبواب وإقامة الصلوات الخمس في داخل المسجد".

يذكر بأن دائرة الأوقاف الإسلامية أعلنت عن فتح أبواب المسجد الأقصى وطلبت من الوافدين والمصليين بالتزام الوقاية المتبعة، وذلك بوضع الكمامات الوقائية، والتزام التباعد مترين، وإحضار سجادة صلاة لكل شخص، والالتزام بالنظافة وتعقيم اليدين.

وأعلن رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، في وقت سابق عن تعليمات خاصة بإعادة فتح المسجد.