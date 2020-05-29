عاجل.. مخابرات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خطيب المسجد الأقصى

اعتقلت المخابرات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من منزله في مدينة القدس الشرقية، دون ذكر الأسباب.

وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة اعتقال صبري برفقة عدد من الرجال، لحظة خروجه من منزله وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أحد أفراد أسرته، مفضلا عدم نشر اسمه، القول: "اقتحمت قوة من المخابرات الإسرائيلية منزل الشيخ في حي الصوانه وأبلغته أنه رهن الاعتقال".

مضيفا: "الشيخ رفض قرار الاعتقال لكن المخابرات أصرت على مرافقته لها إلى التحقيق، دون ذكر أسباب الاعتقال".

عناصر من المخابرات الإسرائيلية يعتقلون اليوم الجمعة خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من منزله pic.twitter.com/xHiN30AVSX — 24.ae (@20fourMedia) May 29, 2020

وأوضح أنه "تم نقل الشيخ صبري إلى التحقيق في مقر شرطة (القشلة) في القدس الغربية".

ونهاية يناير الماضي، أبعدت السلطات الإسرائيلية الشيخ صبري عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر.

يذكر أن جنود الجيش الإسرائيلي حاولوا، يوم الأحد، منع المصلين من أداء صلاة أولى أيام عيد الفطر في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وأشارت مصادر صحفية فلسطينية إلى قيام عناصر من الجيش الإسرائيلي بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى ساحة الغزالي في باب الأسباط لأداء صلاة عيد الفطر.