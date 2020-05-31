لأول مرة.. كورونا يلغي احتفالات دير العذراء بجبل الطير

ألغت مطرانية سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، للمرة الأولى، المولد السنوي الذي تنفظمه ي دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير، تزامنا مع ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وهو المولد الذي يشهد توافد نحو مليون ونصف المليون زائر من الأقباط والمسلمين، بسبب قرار منع التجمعات والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيما واصل الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، اليوم، ترؤس قداسات أحاد الخماسين المقدسة، بمقر المطرانية بعدد من الكهنة والشمامسة وسط اتخاذ الاجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

ويعتبر دير العذراء بجبل الطير من أبرز محطات رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، والكنيسة الموجودة داخل الدير تحمل اسم السيدة العذراء أنشأتها الملكة هيلانة عام 328 ميلادية، وللدير العديد من الأسماء بينها "جبل الطير" نسبة لتجمع أعداد كبيرة من "طائر البوقيرس" داخله، ودير "جبل الكف" لمنع السيد المسيح سقوط صخرة عليه ووالدته بعد أن أشار إليها بـ"كف يده"، ودير "البكرة" لوجود بكرة كانت تستخدم في الصعود والنزول من الجبل.