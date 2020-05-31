كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بالبحيرة وضبط مرتكبها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز إيتاى البارود بمديرية أمــن البحيرة بوفاة ربة منزل "سن 75" ، قيمة بناحية كفر الحناوى بدائرة المركز".. بالإنتقال والفحص عُثر على جثتها وبها جروح طعنيه وتبين سلامة منافذ المنزل وعدم وجود بعثرة بمحتوياته.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بذات الناحية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكاب الواقعة وقرر قيامه بتسلق المنزل المجاور لمنزل المجنى عليه وقفزه إلى سطح منزلها وحال إستشعارها تواجده وشروعه فى سرقتها قام بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وإستولى على (مبلغ مالى- هاتف المحمول خاص بالمجنى عليها) وأضاف بإصابته بخدوش بالوجه إثر مقاومة المجنى عليها لـه.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.