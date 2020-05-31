"الثقافة الجديدة" تحتفي بطقوس الأعياد المصرية في عدد يونيو 2020

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، العدد الجديد من مجلة "الثقافة الجديدة"، عدد يونيو 2020 برئاسة تحرير الشاعر والباحث مسعود شومان، الذي تأتي افتتاحيته بعنوان "أعياد المصريين.. طقوس عبور فى نهر الحياة" ونطالع فيها:

"العيد يعلن عن وعي جمعى بالائتناس بالفرح ورغبة فى التجمع والخروج من الوحدة، فالعيد طقس جماعى لا يستطيع الفرد أن يعيش فيه وحده، وطبيعته احتفالية، وكأن جموع المصريين منذ تخلق الأجنة الأولى للأعياد يمارسون طقوس العبور، كدلالة على الانتقال من زمن لزمن، وربما من مكان لمكان، وطقس العبور ليس طقسا خارجيا؛ لكنه طقس روحى تستعيد فيه الأرواح حيوات سابقة على الخطية، أو احتفال ببزوغ شمس، أو بهجة بفيضان نيل، وإذا كان المصريون قد أغرموا بخلق الأعياد؛ فذلك لأنهم يميلون للبهجة والأنس كذلك، فقد جعلوا لكل عيد أطعمته وأشربته:.

جاءت القراءات النقدية متنوعة في هذ العدد، بين قراءات في الرواية والمسرح وقصيدة النثر وشعر العامية، وكتبت الدكتورة هالة كمال جمعة "اللغة والجندر في رواية الموجة النسوية الثالثة"، أما الدكتور سيد ضيف الله فقد غاص بمقاله "هدم الإيهام المسرحي وبناء الأوهام السياسية" في مسرح سعد الله ونوس، وقرأ الدكتور عماد محمد حسيب "خطاب المرأة من المرنيسي إلى الغذامي"، بينما يطرح الدكتور سعيد أحمد أبو ضيف سؤلا جوهريا لماذا كان "شكسبير حائرا بين الترجمات العربية"، ويكتب الدكتور حاتم الجوهري عن قصيدة النثر طارحا رؤاه بعنوان "حلم الفراشة.. قصيدة النثر وأعمدتها الثلاثة"، ونطالع مقال ناصر خليل "الاستلاب بين شروخ الوطن وتفصّد الوجه الإنساني"، لنصل إلى "الحكاية التى تحكم الوادي" في مقال سمير مندي، أما محمد علي عزب فينحو إلى دراسة شعر العامية من خلال مقاله "شعر العامية العربي.. التاريخ والمفهوم والدلالة" وتختتم القراءات النقدية بتجربة الشاعر والمترجم أحمد شافعي عبر مقاله المثير للجدل: "موت مترجم.. ترتيبات الأيام الأخيرة".

حديقة الشعر والقصة:

يأتي الإبداع متنوعا بين الشعر والقصة في باب "فضاءات إبداعية"، حيث نطالع قصائد لعدد من الشعراء: قصائد ياسر شعبان، بنت بترسم فساتينها، مراد ناجح عزيز، ستون سنتيمترا، عمر غراب، البحارة، نجاة علي، حورية وقصائد أخرى، عايدي علي جمعة، حكايات بريحة الغنا، عاصم المركبي، الشيوعيون القدامى، السماح عبدالله، قلبها النَّساي محمود مرعي، عنوان عادل عطية، من هنا عدت رحاب أبو زيد بيومي، زينب زين العابدين محمد عبدالدايم، حضن إيديك نادية بسيوني، قصيدتان أشرف قاسم.

ونطالع في إبداع القصة: محاولة لاستعادة مهنتي القديمة لعبدالكريم الحجراوي، أجنحة العراء لإيهاب القسطاوي، لا تفتح صندوق أبي لفرج الضوي، المرايا لعلاء النادي، حفيدتي لجلال الصياد، قصص قصيرة جدا لصلاح عبدالستار الشهاوي.

أعياد المصريين على مر العصور:

تحت عنوان "أعياد المصريين وطقوس العبور للحياة" أعدت المجلة ملفاً خاصا، شارك فيه الدكتور سعد عبدالمنعم بركة بمقال عنوانه: "الأعياد في مصر القديمة"، ثم يتناول الدكتور جمال العسكري عيد المصريين الأكبر "وفاء النيل"، لتدخلنا الدكتورة جاكلين بشرى في طقوس الأعياد الشعبية المسيحية في مصر، ويعرج الدكتور عبدالحكيم خليل على المظاهر الفولكلورية في الاحتفال بمولد خير البرية، ثم ينتقل الدكتور خالد أبو الليل للحديث عن عيد الفطر عبر مقاله "فرحة العيد "الصُّغير"، ويواصل الدكتور محمد أمين عبدالصمد البحث في طقوس الاحتفال بالعيد الكبير، ويختتم الملف بتطوافه حول أعياد البادية في مقال أبو الفتوح البرعصي "نظرة على أعياد البادية".

ترجمات وحوارات ومسرح

أما باب "الصوت واللون والحرية" فيأتي حافلا بالترجمات والحوارات؛ ففي الشاطئ الآخر نقرأ: يعجبني أنك لست متيَّما بي، قصائد للشاعرة مارينا تسفيتايف، ترجمة: الدكتورة عبير الفقي، وفي باب مواجهات تحاور المجلة الشاعر والروائي السيد الخميسي حيث يقول إذا اخترت عنوانا لحياتي يكون "قبض الريح"، حوار: أسامة كمال أبو زيد، أما في باب الحفر باللون فيكتب الناقد محمد كمال عن "فنان يصطحب أنثاه نحو البراح الوجداني، "وفي سيما وقيمة يكتب محمد غريب "روحانية السينما"، وفي باب دقات المسرح يطوف بنا عبدالغني داوود حول "المسرح المصري.. مائة وخمسون عامًا من الإبداع"، وفي باب روح المكان يكتب الدكتور مختار سعد شحاتة "منية المرشد".. أسئلة ما بعد العودة"، ونطالع في باب من فات قديمه "هدية الأعيان للفقراء.. صنية العزاء أفراحهم.. مآتم الناس" لأسامة الرحيمي، وفي باب رحيق الكتابة نقرأ مقال الدكتور حسام جايل "الشعرية والبحث عن منزع المعري"، وتختتم المجلة بباب عطر الأحباب الذي يكتب فيه ناصر العزبي "عبدالعزيز حبة.. شاعر بدرجة نحات".

جدير بالذكر أن العدد يحتفي بلوحات الفنان مصطفى ربيع الذي تتسم لوحاته بتعبيرها عن التراث والمأثور المصري الذي يتجسد من خلال الاحتفالات الاجتماعية المتغلغلة في قسمات فرشاته.

وتصدر المجلة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض ويرأس تحريرها الشاعر والباحث مسعود شومان، ويدير تحريرها الشاعر محمود خير الله وسكرتير التحرير الناقد مصطفى القزاز، والمشرف الفني الفنان إسلام الشيخ.