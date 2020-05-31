"تليفريك وأكوا بارك ومارينا".. استشاري بـ"الجلالة" يكشف تفاصيل المشروع

قال المهندس أحمد مهران، الاستشاري المسؤول بمدينة الجلالة، إن منتجع الجلالة بمسطح 500 فدان ويبعد عن القاهرة 150 كم، "خلال ساعة ونصف أقدر إني أكون هنا"، موضحا أن المنتجع يطل على البحر الأحمر مباشرة، ويتكون من مارينا لليخوت الدولية تستطيع استيعاب 340 يختا، كما تضم مبان خدمية للمارينا ومحطة وقود خدمية وكافيتريات ومطاعم بجوار المارينا وضم مبنى للجوازات.

وأضاف "مهران" خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن المنتجع يتكون أيضا من فندق ساحلي يشابه حرف "U" قطاع شرقي وغربي وجنوبي، والفندق يطل على البحر مباشرة ويتكون من دور أرضي وبدروم و4 أدوار متكررة، ويحتوي على 2 مطعم رئيسي و2 مطعم متخصص وقاعة متعددة الأغراض لاستخدامها للزفاف أو المؤتمرات وملحق بالفندق 4 قاعات فرعية وجراج من طابقين.

وأشار إلى أن المنتجع يتكون أيضا من منطقة الشاليهات والفيلات الفندقية بعدد 26 فيلا، 48 شاليه نموذج، و24 ستديو، 96 شاليه نموذج آخر، كما يضم المنتجع كورنيش ساحلي مجهز بممشى للأفراد وممشى للدراجات، ويحتوي على مول تجاري داخله مجمع كافيهات، ومجمع للمطاعم بمسطح 47 ألف متر مسطح يضم مسجد وأماكن انتظار للسيارات، إضافة إلى مجمع ترفيهي يتكون من دور أرضي وأول وثاني ويضم صالة للتزحلق على الجليد و8 صالات سينما ومركز للألعاب الإلكترونية.

وأوضح أن المنتجع يحتوي على "أكوا بارك" بمسطح 17 فدان وتضم 71 شاليه و64 لعبة تناسب الفئات العمرية، و10 حمامات سباحة وواجهة شاطئية 550 متر طولي، وتليفريك يربط مدينة الجلالة التي تقع على ارتفاع 640 متر في رحلة تستغرق ربع ساعة بمسافة 4.5 كم بالمنتج.