محافظ القاهرة: عدم السماح للمواطنين بركوب سيارة الأجرة إلا بكمامات

واصل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولاته لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة، حيث تفقد موقف الألف مسكن لسيارات السرفيس بعين شمس وموقف الخازندارة للنقل العام والجماعي بشبرا.

وأكد محافظ القاهرة على أنه لاحظ خلال جولاته بالمواقف وجود التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الأمر الذي يدل على وجود وعي كبير بينهم وتفهم بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم.

وطالب محافظ القاهرة سائقي السيارات الأجرة بضرورة الاستمرار في الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكدا على ضرورة قيامهم بتعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف، وبعد نزول الركاب حرصًا على الصحة العامة، ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

وشدد محافظ القاهرة على مسؤولي المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المتتظرين دورهم في الركوب.