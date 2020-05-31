تأجيل دعوى نفقة سمية الخشاب من أحمد سعد لـ 18 يوليو المقبل

قرر المستشار أحمد النوساني رئيس محكمة أسرة سيدي جابر في الإسكندرية، تأجيل الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، لجلسة 18 يوليو المقبل، وذلك لعدم حضور طرفي القضية لجلسة التحقيق.

كانت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية، أجلت الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، إدارياً، لجلسة اليوم، وذلك بسب تعليق جميع جلسات بمحاكم الإسكندرية، بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19 .

وتقدمت الفنانة سمية الخشاب، بدعوى قضائية تحت رقم 1939 لسنة 2019 ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديا ونفسيا وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.