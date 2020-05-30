محافظ الإسكندرية: أجريت فحوصات كورونا.. والمسحة سلبية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه حتى الآن لم يثبت إصابة أي من المخالطين لرئيس وحدة التدخل السريع لرصد مخالفات البناء بالمحافظة، مضيفًا أنه جرى حصر المخالطين له وأجريت لهم مسحات لم يثبت إصابة أحد بما فيهم المحافظ.

وأضاف "الشريف" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "عملت مسحة يوم أمس وتبينت سلبية المسحة".

وفى سياق آخر كشف محافظ الإسكندرية، عن أن هناك حالة من الالتزام من قبل المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ولكن هناك تهاون من قبل البعض، وتابع: "قمت بعدة جولات وعندما تحدثت مع بعض المواطنين أخرجوا الكمامة من جيوبهم وارتدوها رغم عدم صحة الأمر طبياً.. وبعض المواطنين قالوا لي إنهم لم يجدوا الكمامات".

وأشار "الشريف"، إلى أن المحافظة ستعمل على إنتاج الكمامات وتطرحها للبيع بمقابل بسيط، وتابع: "من جنيه ونصف إلى 2 جنيه، وهنعملها فى مدارس التعليم الفني.. جهزنا الخامات والناس اللي هتصنعها.. باقي أنسق مع وزيرة الصحة حتى تكون متوافقة مع المعايير الصحية.. ستكون المنافذ متوفرة في كافة أنحاء المحافظة".