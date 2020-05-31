نائبة تطالب بطرح كمامات بلاستيكية لمواجهة كورونا

أكدت جليلة عثمان عضو مجلس النواب، أهمية إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبينها إلزام المواطنين بارتداء الكمامات خلال وجودهم في أماكن العمل أو المواصلات العامة، لافتة إلى أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات وبقوة للحد من تفشي الفيروس المستجد.

ولفتت جليلة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أهمية تعميم الكمامات البلاستيكية التي يطول عمر استخدامها مع سهولة تعقيمها المستمر، للتيسير على المواطنين والحد من شكواهم في ظل السوق السوداء الخاصة بالكمامات الطبية، ما أدى إلى رفع أسعارها.

وأوضحت أنّ الكمامات البلاستيكية أشبه بالماسك الشفاف الذي يغطي منطقة الرأس كاملة، ما يساعد في ندرة حدوث الإصابة بفيروس كورونا، خاصة أنّ الأطقم الطبية تستخدمة للوقاية من الفيروس اللعين.

وكان عدد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة للمطالبة بإدراج الكمامات الطبية على بطاقة التموين، لتعميم ارتدائها بين المواطنين، كما حرص النواب على توجيه رسائل للمواطنين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، للالتزام بخطة التعايش التي أعلنها مجلس الوزراء وبدأت منذ أمس، وتشمل ارتداء الكمامات الطبية في المواصلات العامة وميادين العمل، والتشديد على مسافات التباعد الاجتماعي.