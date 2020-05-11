طلب إحاطة بسبب نقص الكمامات الطبية في الصيدليات

تقدم محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن نقص الكمامات الطبية بالصيدليات، فضلا عن ارتفاع سعرها، رغم القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أنّه حال تطبيق الحكومة قرار ارتداء الكمامات الطبية للمواطنين، سيؤدي ذلك لرفع سعر الكمامات في الأسواق، ما يضاعف المعاناة، لافتا إلى أنّ عدم توافر الكمامات الطبية في بعض الصيدليات، يرجع إلى رفع موزعي الجملة السعر على الصيدليات.

وطالب النائب، الحكومة، بإنتاج كمامات طبية بسعر موحد، أو قيام القوات المسلحة بإنتاجها وتوزيعها على الصيدليات، أو إتاحتها على بطاقات التموين منعًا للاستغلال.

وأضاف أنّ عدد الكمامات الطبية اللازمة لأنشطة الاستجابة لتفشي كوفيد-19 إستنادًا إلى نموذج توقعات منظمة الصحة العالمية، يقدر بنحو 89 مليون كمامة شهريًا.