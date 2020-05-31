سلسة متاجر "تارجت" الأمريكية تغلق 175 نقطة بيع بسبب الاحتجاجات

أغلقت شركة "تارجت" ثامن أكبر سلسلة متاجر تجزئة في الولايات المتحدة، 175 نقطة بيع بسبب موجة الاحتجاجات، التي تشهدها مدن أمريكية بعد مقتل مواطن من ذوي البشرة السمراء على يد الشرطة.

وقالت الشركة إنها ستركز اهتمامها حاليا على ضمان سلامة فريقها، في ظل الاحتجاجات وأعمال النهب والتخريب التي تشهدها بعض المناطق في الولايات المتحدة.

وأغلقت الشركة 71 متجرا في ولاية مينيسوتا، و49 في ولاية كاليفورنيا، و12 في نيويورك، بالإضافة إلى عدد من المتاجر الأخرى في باقي الولايات.

هذا وقد تعرض عدد من المحلات التجارية في الأيام الأخيرة إلى عمليات تخريب ونهب خلال المظاهرات، التي اندلعت منذ أيام احتجاجا على مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، بطريقة وحشية على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس، يوم الثلاثاء الماضي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وهزت صدامات بين متظاهرين ورجال شرطة، مساء أمس السبت، عددا من مدن الولايات المتحدة، فرض فيها حظر للتجول في محاولة لتهدئة الغضب.

ولم يمنع نشر 2500 شرطي وجندي من الحرس الوطني مساء الجمعة الماضي، وفرض منع للتجول في مينيابوليس، تفاقم الوضع في المدينة، التي شهدت عمليات نهب وإضرام حرائق عمدا.