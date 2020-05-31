اعتقال 1400 أمريكي منذ بدء الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد

اعتقلت الشرطة الأمريكية منذ اندلاع الاحتجاجات على خلفية مقتل مواطن من ذوي البشرة السمراء على يد شرطي أبيض في أحد شوارع مدينة مينيابوليس، آلاف المحتجين.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنّ السلطات الأمريكية اعتقلت نحو 1400 متظاهر في 17 ولاية أمريكية بسبب أعمال الشغب والاحتجاجات غير المرخصة في البلاد، التي اندلعت بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس.

وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط قتيل على الأقل وإصابة آخرين بأعيرة نارية.

وتجددت مساء أمس السبت مظاهرات احتجاجية، رافقتها أعمال شغب في عدد من المدن الأمريكية، على خلفية مقتل المواطن من ذوي البشرة السوداء، جورج فلويد، على يد عناصر الشرطة في مينيابوليس.

وشهد عدد من الولايات الأمريكية، احتجاجات على مقتل فلويد، وتحولت إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.

كما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال تخريب ونهب للمحلات التجارية، في حين ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.