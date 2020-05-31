سعفان: تكليف مراكز التدريب بالمحافظات لتصنيع كمامات الوقاية من كورونا

قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تكليف مراكز التدريب التابعة للوزارة بالمحافظات، بتصنيع الكمامات كنوع من أحد الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في المصانع والمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص.

وقال سعفان إنه سيصدر تعليماته لمديريات القوى العاملة بالمحافظات التي بها مراكز تدريب قوى عاملة، بتوجيه إنتاجها لصناعة كمامات الوقاية من انتقال وانتشار فيروس كورونا، وبيعها للمصانع بأسعار مخفضة، كنوع من مساهمة الوزارة في الحفاظ وحماية حياة عناصر وأطراف العملية الإنتاجية من التداعيات والآثار الضارة الناتجة عن جائحة كورونا، التي أصابت العالم كله، جاء ذلك اليوم خلال اللقاء الذي عقده محمد سعفان وزير القوى العاملة، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء صلاح عبدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات النساجون الشرقيون على هامش جولته التفقدية لعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وذلك في أول أيام العمل الرسمية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتفقد الوزير، اليوم، خلال جولة ميدانية بعض المصانع بمدينة العاشر من رمضان ضمن خطة الوزارة للقيام بسلسلة جولات ميدانية للوقوف على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتبعة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالمدن الصناعية بجميع المحافظات.