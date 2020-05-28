سعفان: تعيين 153 شابا وصرف 54 مليونا منحة الرئيس لـ109 عمال بسوهاج 

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 153 شاباً من محتلف المؤهلات بينهم 5 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص وذلك من واقع رد شهادات القيد "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج، وصرف 54 مليون جنيه لـ 109 عمال منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة.

وقال الوزير: إن المديرية قامت بزيادة عدد المشتغلين من العمالة غير المنتظمة المسجلين لديها بنحو 726 عاملا واستخراج كارنيهات لهم، كما تم صرف منح الزواج لـ 4 عمال بإجمالي 12 ألف جنيه ، ومنح تعويض عن عمليات وإصابات لعدد مماثل بإجمالي11 ألف جنيه، فضلا عن منح وفاة للمستفيدين من أسر 11 عاملا بإجمالي 46 ألف جنيه ،ليصل الاجمالى العمال المستفيدين من منح الرعاية الصحية إلى 117 عاملا صرفوا 15 ألفا و 406 جنيه، وذلك خلال شهر أبريل الماضى .

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد، مدير المديرية، أن المديرية قامت خلال نفس الشهر بمتابعة صرف منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة من خلال 274 فروعا للبريد ، و82 منافذاً للبنك الزراعى المصرى على مستوى المحافظة حيث وصل إجمالى عدد المستحقين الذين قاموا بصرف المنحة 109 ألاف و30 عاملا غير منتظم ، صرفوا 54 مليوناً و 515 ألف جنيه .

تابع مدير المديرية أنه تم صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية والتى قررها وزير القوى العاملة لهم والمحدد لهم الصرف عن طريق البريد بإجمالى مليون و 793 ألفاً و 500 جنيه لـ 3587 عاملا غير منتظم من المسجلن بالمديرية .

وأشار مدير المديرية إلي أنه تم في مجال السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التفتيش علي 711 منشأة كثيفة العمالة ، لضمان تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التى حددتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ) طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 .