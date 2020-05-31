لوفتهانزا الألمانية للطيران تسير رحلات إلى مصر

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية، وشركات الطيران التابعة لها توسيع جدول رحلاتها بشكل كبير في النصف الثاني من يونيو المقبل.

وقالت لوفتهانزا في بيان لها على موقعها الالكتروني، سيتم تسيير 2000 رحلة أسبوعية إلى أكثر من 130 وجهة حول العالم.

وأعلنت المجموعة في وقت سابق، إنه من المقرر زيادة عدد الطائرات العاملة إلى 160 طائرة لنقل الركاب إلى 106 وجهات داخلية وخارجية اعتبارا من 1 يونيو المقبل، من بينها مصر.

وتستأنف لوفتهانزا وحدها رحلاتها اعتبارًا من 15 يونيو المقبل إلى نحو 20 وجهة ألمانية وأوروبية من فرانكفورت، وما يصل إلى 34 وجهة من ميونيخ، مما يكمل جدول رحلات شركة الطيران، الذي ينمو بشكل مطرد لبضعة أسابيع.

تابع البيان، أن من بين الدول التي ستقلع إليها رحلات المجموعه، جمهورية مصر العربية.