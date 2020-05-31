إغلاق قسم الإجازات وتطهيره بإدارة بنها عقب ظهور حالة كورونا لموظف

شنت الإدارة التعليمية ببنها، حملة موسعة لتطهير قسم الإجازات ومبنى ديوان الإدارة وملحقاته، احترازيا حال ثبوت إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا، حيث تضمنت الحملة رش المكاتب والأدوار المختلفة والمكتب المشار إليه بالمطهرات والكلور، وقام فريق التعقيم بالإدارة بالعمل عقب الإعلان عن الإصابة.

وقال عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، إن الموظف إصيب خلال إجازة العيد، ولم يأتي إلى الإدارة عقب الإبلاغ عن إصابته، مشيرا إلى أن العمل مستمر بشكل طبيعي في كافة الإدارات والأقسام بديوان الإدارة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وفقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة القليوبية، ووزارة الصحة أسوة بكافة مؤسسات الدولة.

أوضح فتح الباب، أنه تم التنبيه علي زوجتهه، والتي تعمل بإحدى المدارس باتباع إجراءات العزل المنزلي، ومنحها إجازة حال خضوعها للمتابعة، والتأكد من انتقال العدوى لها من عدمه.

وأشار إلى أنه تم إغلاق القسم بعد تطهيره وتعقيمه لمدة 14 يوميا وفقا للبروتوكول المعمول به، ونقل الموظفين غير المخالطين له إلى مكان آخر لتسيير العمل لحين انتهاء المدة المحددة الخاصة بالتعقيم.