إلزام الفنان أحمد عز بدفع 900 ألف جنيه مصاريف مدرسية سنوية لتوأم زينة

قضت محكمة أسرة مدينة نصر، بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع مصاريف مدرسية سنوية للتوأم زين الدين وعز الدين، بقيمة 900 ألف جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامتها الفنانة زينة، في يناير الماضي، والتي طالبت فيها بإلزام "عز" بدفع المبلغ المذكور كمصاريف توأمها المقيدين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة.

وكانت المحكمة حددت جلسة 23 مارس الماضي، للنطق بالحكم في الدعوى، إلا أن جائحة كورونا وما صاحبها من تعليق للعمل بالمحاكم، تسببا في تأجيل الحكم أكثر من مرة.

وقال المحامي عمر عبد الرحمن، دفاع عز، إنه سيتقدم باستئناف على الحكم، بعد الاطلاع على أسبابه.

وأقامت زينة الدعوى في يناير الماضي، ونظرتها المحكمة في عدة جلسات، حيث قدم دفاعها ما يفيد مقدرة "عز" على الدفع، كما استمعت لدفاع الأخير، والذي طلب التصريح باستخراج القرارات الخاصة من وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدرسة الدولية المقيد بها التوأم عز الدين وزين الدين، وكذا المدرسة المقيد بها نجلي شقيقة زينة، كما طلب الاطلاع على الحوافظ المقدمة من دفاع "زينة".

يُشار إلى أن عز، أقام دعوى قضائية حملت رقم 5180 لسنة 2019، وطلب فيها نقل التوأم عز الدين وزين الدين لمدرسة جديدة، وهي المدرسة نفسها الملحق بها طفلتي شقيقة زينة، كونها أقل في المصروفات من المدرسة الدولية الحالية، وقال فيها إنه يدفع سنويا ما يقرب من 400 ألف جنيه كنفقة للتوأم، ولا تزال الدعوى قيد النظر.