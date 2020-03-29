مد أجل الحكم في دعوى نقل توأم زينة من المدرسة الدولية للشهر المقبل

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، مد أجل الحكم في الدعوى القضائية المقامة من المحامي عمر عبدالرحمن، دفاع الفنان أحمد عز، ضد الفنانة زينة، والتي يطالب فيها بنقل التوأم عز الدين وزين الدين، لمدرسة أخرى بدلًا من المدرسة الدولية المقيدين بها حاليًا، لدور شهر أبريل المقبل.

وحملت الدعوى رقم 5180 لسنة 2019، وطلب فيها "عز" نقل التوأم عز الدين وزين الدين لمدرسة جديدة، وهي المدرسة نفسها الملحق بها طفلتي شقيقة زينة، كونها أقل في المصروفات من المدرسة الحالية للتوأم، خصوصًا أن موكله "عز" يدفع سنويا ما يقرب من 400 ألف جنيه كنفقة لابنيه..

يُشار إلى أن محكمة أسرة مدينة نصر نظرت، في وقت سابق، الدعوى الجديدة المقامة من زينة ضد عز، والتي تطالب فيها بإلزامه بدفع 900 ألف جنيه، كمصاريف مدرسة للتوأم زين الدين وعز الدين.