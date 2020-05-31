"الأطباء": 28 شهيدا و372 مصابا بكورونا بين أعضائنا حتى الآن

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الفريق الطبي البطل الحقيقي في أزمة مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا لـ"الوطن"، أنَّ النقابة حصرت أعداد الشهداء والمصابين حتى الآن وبلغت إعدادهم 28 شهيدًا و372 طبيبًا مصابًا.

وجاءت قائمة شرف شهداء الأطباء في جائحة كورونا التي رصدّتها "الوطن" وفقا لبيانات النقابة كالتالي:

1- الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر.

2- الدكتورة سونيا عبدالعظيم طبيبة بمحافظة الدقهلية.

3- الدكتور جبريل علي يوسف استشاري جراحة الرمد. الاقصر

4- الدكتور أشرف عدلي استشاري القلب بمستشفى قنا العام.

5- الدكتور طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية الأسبق.

6- الدكتور محمود محمود الهنداوي أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي السابق.

7- الدكتور ممدوح السيد مدير مرفق الإسعاف السابق بمحافظة سوهاج.

8- الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب القصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

9- الدكتور فكري منير عزيز اخصائي الطوارئ مستشفى مار مرقس القاهرة

10- الدكتور عمرو عبيد أستاذ أمراض الكلى بطب الأسكندرية.

11- الدكتور أحمد النني طبيب النساء والتوليد في التأمين الصحي ببنها.

12- الدكتور محمد عبدالباسط الجابري إخصائي الحميات بإمبابة.

13- الدكتور وليد يحيى عبدالحليم طبيب نساء مقيم بمستشفى المنيرة.

14- الدكتور حسن جمال الدين فرحات أستاذ طب وجراحة العين بطب المنوفية.

15- الدكتور ياسر عثمان استشاري الصدر والعناية بمستشفى صدر المعمورة.

16- الدكتور كارم محمود رئيس قسم الباطنة بمستشفي الأقصر الدولي.

17- أحمد عزت دراز نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية.

18- الدكتور صلاح عبدربه أستاذ أطفال طب الأزهر بدمياط.

19- الدكتور عبداللطيف عبدالحميد مدير الإدارة الصحية ههيا بالشرقية.

20- الدكتور أحمد محمود أبو صادق استشاري الأنف والأذن بأسوان.

21- مشيرة محفوظ استشاري الأشعة صدر المحلة "معاش".

22- صلاح الشيمي أستاذ الجلدية بطب عين شمس.

23- رأفت ناجي استشاري النساء بالجيزة.

24- أحمد بس غلاب استشاري المسالك دمنهور.

25- سمير الغندور استاذ العظام بطب قناة السويس.

26- رونو يسي مقار استشاري النساء في بني سويف.

27- أشرف القاضي استشاري الباطنة والحميات أسوان.

28- ألبير جرجس استشاري الأطفال أبو تيج اسيوط