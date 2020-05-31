بقرار جمهوري.. ميدالية ذهبية احتفالا باليوبيل الذهبي للأسلحة والذخيرة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإنشاء ميدالية تذكارية احتفالا باليوبيل الذهبي لسلاح الأسلحة والذخيرة.

وتضمن القرار أن تتكون الميدالية من طبقة واحدة من النحاس المطلي بالذهب، وأن تدرج ضمن ترتيب الميداليات العسكرية الصادرة حتى الآن.

وتُمنح الميدالية لجميع أفراد السلاح الموجودين بالخدمة حتى 6 أغسطس المقبل، بما فيهم مدير إدارة الأسلحة والذخيرة السابقين والموجودين على قيد الحياة، أو لاسم كل من توفي منهم.

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي حمل رقم 185 لسنة 2020، وجاءت تفاصيله كالتالي: