32.4 مليار جنيه استثمارات في الكهرباء.. ومراجعة كفاءة محطات الطاقة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة، إضافة إلى نقل الخبرات إقليميا وأفريقيا.

وأضاف شاكر خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة القابضة للكهرباء، لجهود قطاع الكهرباء لدعم الشبكة من إنتاج ونقل وتوزيع، من خلال رفع كفاءة وحدات إنتاج الطاقة وعمل الصيانات المبرمجة والعمرات، لخفض معدلات استهلاك الوقود وتحسين كفاءة الطاقة، ما أسفر عن رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة والحرص على تنوع مصادر الطاقة.

واستعرض المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريرا أكد فيه أنّ قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2020/2021، تتمثل في إضافة قدرات للشبكة القومية بنحو 145 ميجاوات، وزيادة الطاقة المولدة إلى 198,147 مليار ك.و.س، مع انخفاض معدل استهلاك الوقود إلى 185جرام / (ك.و.س) بنسبة تحسن 0,8%.

وأوضح التقرير أنّ هذا حدث نتيجة عدة أسباب أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التي تعمل كدورة مركبة، ومشاركة مشروعات المحطات التابعة للشركة القابضة بنحو 26,8% من إجمالي الطاقة المولدة، وزيادة كمية الطاقة المباعة للمستهلكين على كافة الجهود إلى 165,4 مليار ك.و.س، وزيادة عدد المشتركين إلى 38,7 مليون مشترك بنسبة تطور 3,4% عن العام المالي المتوقع 2019/2020.

ولفت إلى تنفيذ استثمارات بنحو 32,4 مليار جنيه، والاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة، وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لقطاعات الدولة، واستكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، واستمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

وأكد استمرار تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين، من خلال إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات التوزيع، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، واستكمال مشروع تركيب العدادات الذكية، والاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدما، وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.