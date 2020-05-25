بريد الوطن.. أفدنى فى اختلاف فواتير الاستهلاك يا وزير الكهرباء

أسكن فى شقة بمنطقة حدائق حلوان بالقاهرة، وسبق أن تلقيت فاتورة استهلاك الكهرباء فى شهر سبتمبر تطالبنى بسداد 97 جنيهاً، ثم جاءت الفاتورة الثانية فى أكتوبر من العام نفسه لتطالبنى بسداد 23 جنيهاً فقط، وفى شهر فبراير عام 2020 وصلتنى الفاتورة لأجد نفسى مطالباً بسداد 383 جنيهاً قيمة استهلاك الكهرباء، ولا أدرى من المسئول عن حدوث هذه الفروق فى أسعار فواتير الكهرباء، هل هم السادة المختصون بهيئة كهرباء حلوان، أم هو الموظف المختص بقراءة العداد، أم يتم تحديد الاستهلاك جزافياً، أناشد السيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بحث شكواى وإطلاعى على الأسباب التى تجعل قيمة الفاتورة تتذبذب بهذا الشكل.

على شعبان البيومى - حدائق حلوان - القاهرة

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