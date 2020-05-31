فيديو.. فرحة غامرة وقبلات على الأرض لحظة دخول المصلين المسجد الأقصى

أعيد فتح أبواب المسجدين النبوي والأقصى، فجر اليوم، بعد أسابيع من الإغلاق أمام المصلين بسبب فيروس كورونا المستجد، وسط سعادة غامر من المصلين الذين حرصوا على الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من الوباء.

وفتح المسجد الأقصى، الذي أغلق نحو شهرين، حيث سُمح للمصلين، الذين وضعوا كمامات، بدخول المسجد لأداء الصلاة. ودخل عشرات المصلين وهم يرددون هتاف "الله أكبر سنحمي الأقصى بروحنا ودمنا"، وكان في استقبالهم مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني.

وظهرت فرحة غامرة على المصلين الذين قبلوا أرض المسجد الأقصى وسجدوا عليه، بحسب صورٍ، حصلت "الوطن" عليها.

كان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس أعلن في مارس الماضي تعليق حضور المصلين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة لفترة مؤقتة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشر المكتب الإعلامي لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس صورا ومقاطع فيديو يظهر فيها موظفو الدائرة وهم يعملون على تنظيف الساحات وتعقيمها، استعدادا لإعادة فتح المسجد، كما دعي المصلين إلى وضع الكمامات الواقية وإحضار سجاجيد للصلاة.