محافظة سوهاج تستجيب لشكاوى المواطنين على "واتس آب"

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتطهير وتعقيم منطقة شركة المطاحن بشارع أسيوط سوهاج بحي شرق سوهاج، وتنظيم المواطنين أمام مقر الشركة ومنع التجمعات، حيث قام حي شرق سوهاج برش وتطهير المنطقة وتنظيم المواطنين المترددين على الشركة، جاء ذلك استجابه لطلبات الأهالي نظرا لتجمع عدد من المواطنين على مقر الشركة.

وقامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بالتعاون مع المرور برفع موقف سرفيس عشوائي بمنطقة الحويتي وسط كتلة سكنية استجابة لشكوى أهالي المنطقة، وتم القيام بحملة نظافة مكبرة بالمنطقة ورفع القمامة والمخلفات فور تحريك سيارات السرفيس، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برفع القمامة والمخلفات بقرية أولاد عزاز استجابة لتضرر الأهالي وتمت إزالة أسباب الشكوى.

وتضرر بعض الأهالي بأحد الشوارع المتفرعة من شارع الجمهورية بسوهاج من طفح الصرف الصحي، وعلى الفور تم التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتم التعامل مع المشكلة وإزالة أسباب الشكوى.

الجدير بالذكر أن إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة استقبلت عدد من الشكاوى المتنوعة خلال الأسبوعين الماضيين، وتستقبل المحافظة الشكاوى إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg ومن خلال الاتصال بالخط الساخن 16528، أو إرسال الشكاوى من خلال الواتس آب الخاص بإدارة خدمة المواطنين ٠١٢٢٥٤٨٧٧٣٣ ــ و من خلال صندوق الشكاوى المثبت أمام بوابة ديوان عام المحافظة، ومن خلال أيضا مبادرة " صوتك مسموع" 15330ـ واتس 01150606783.