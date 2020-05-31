أحمد السبكي: "توأم روحي" نجا من مقصلة كورونا

كشف المنتج أحمد السبكي، نجاة فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبو لبن، وبطولة الفنان حسن الرداد، من "مقصلة فيروس كورونا المستجد"، حسب وصفه، وذلك بعد أن كان يعتزم عرضه في عيد الحب الماضي.

وقال السبكي، لـ"الوطن"، إنَّه يحمد الله على عدم طرحه للفيلم في هذا التوقيت، لأنّه كان سيستمر في السينمات لمدة أسبوع واحد فقط، لاسيما أن وباء كورون" ظهر بعدها بأيام قليلة، مضيفاً أنَّه لا يعلم إلى الآن توقيت طرح هذا الفيلم في ظل استمرار قرار إغلاق السينمات.

وتابع السبكي: "لا يعنيني السينما أو الخسائر في الوقت الحالي، لأن ما يهمني هو تجاوزنا لأزمة كورونا بسلام".

ويشارك في بطولة "توأم روحي" أمينة خليل، عائشة بن أحمد ورجاء الجداوي، من تأليف أماني التونسي.