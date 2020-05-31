في اليوم العالمي لمكافحته.. لماذا تتزايد أخطار كورونا على المدخنين؟

في 31 مايو من كل عام، تحيي منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، للتأكيد على المخاطر الصحية المرتبطة بالتبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه، خاصة أن التدخين يضعف الجهاز التنفسي، ما يعزز فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يهاجم الرئتين على وجه التحديد.

وشددت المنظمة الدولية على أهمية التأثير على جيل الشباب والأطفال بتجنب التدخين، نظرا لخطورته على صحتهم، مشيرة إلى أن التبغ يقتل 8 ملايين شخص كل عام، بينهم 7 ملايين عن طريق التعاطى المباشر، ونحو 1.2 مليون حالة من خلال التدخين السلبي.

التدخين وكورونا

ويعد تدخين السجائر والشيشة، من أكثر العادات خطورة، حيث أكدت وزارة الصحة والسكان أن تبادل الشيشة بين الأفراد على المقاهي وفي البيوت يتسبب فى نقل الدرن والكورونا والأنفلونزا، لذلك يجب التوقف عنها.

بينما أكدت منظمة الصحة العالمية أن تدخين الشيشة ضار صحيا، وأنه يجب تجنب بعض الأمور لمواجهة مرض فيروس كورونا المعروف علميا بـ"كوفيد-19"، وعلى رأسها التدخين، وذلك على الرغم من أن احتمالية انتشار الفيروس تأتي أكثر بسبب مخالطة الحيوانات أو ملامسة الأغذية الملوثة أو انتقاله من شخص لآخر.

وأكدت ارتباط فيروس كورونا وزيادة أعراضها مع التبغ، واستخدام الشيشة، والمنتجات الإلكترونية، حيث إن التدخين يعتبر عامل خطر للعديد من التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، بما في ذلك نزلات البرد، والإنفلونزا، والالتهاب الرئوي، والسل، والتطور المتزايد لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

فيما أكد كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، وفقا لتقرير صحيفة "ميرور" البريطانية، أن المدخنين قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد، لذلك يجب ألا يدخلوا في عزلة أو يتصرفوا بشكل مختلف في المجتمع، مشيرا إلى أنهم يواجهون عبئا إضافيا مقارنة بالأشخاص الأصحاء الآخرين من الإصابة سريعا بأمراض الجهاز التنفسي، وعليهم تجنب الأماكن المزدحمة لمنع انتشار العدوى.

وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المدخنين والأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الرئة والمقيمين في سيدني الاسترالية هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد، موضحة أن التدخين يرتبط بأمراض الرئة المزمنة والقلب والتي بدورها ترتبط بنتائج أسوأ عند الإصابة بفيروس كورونا.

أسباب خطورة كورونا لدى المدخنين

يعتبر مرض "كوفيد 19" هو مرض معد يصيب الرئتين أساسا، ويضعف التدخين الوظيفة الرئوية ويتعذر على الجسم نتيجة لذلك مكافحة كورونا والأمراض الأخرى، وفقا للدكتور طه عبدالحميد، أستاذ الحساسية والصدر بطب الأزهر، موضحا أن التدخين بكافة أنواعه له مخاطر عالية.

وأضاف عبدالحميد، لـ"الوطن"، أن التدخين يضعف مناعة الجهاز التنفسي، مفسرا ذلك بأنه يوجد فيه "أهداب" ذات ذبذبات عالية، مهمتها منع الفيروسات والبكتيريا والأجسام الغريبة على الجسم، إلا أن النيكوتين يضعفها ما يجعلها غير قادرة على منع دخول كورونا للصدر.

وأضاف أن النيكوتين أيضا يحرق الغشاء المخاطي للصدر، ويسبب تليفه بضمور الشعيرات الدموية الكثيرة فيه، ومن ثم كرات الدم البيضاء التي تدافع ضد الفيروسات، فضلا عن إضعافه لمهام "ميكوفاج" الملتهمة للجرائيم بالجهاز التنفسي، بالإضافة إلى وجود 3 مواد مسرطنة ينتجوا عن حرق الدخان في السجائر والشيشة والبايب.

وأشار أستاذ الحساسية والصدر بطب الأزهر إلى أن المدخن عرضة للإصابة بأمراض مزمنة، منها النزلة الشعبية والربو وتليف الرئة وهبوط في عضلة القلب، وهو فريسة سهلة لكورونا، وسرطان الرئة الذي يؤدي بحياة الفرد من 6 إلى 9 شهور، موضحا أن كل تلك الأضرار تنطبق أيضا على المدخنين السلبيين.

من جانبه، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن تدخين السجائر والشيشة يسبب نقص المناعة، وهو ما يتفاقم أيضا مع التدخين وسوء التغذية وإهمال الأمراض المزمنة.

وتابع بدران، أن التدخين والشيشة يتسببوا في تكسير الأهداب التنفسية بالجهاز التنفسي، التي تتولى دور حماية الخلايا من العدوى، وبالتالي مع زوال الأهداب يصبح من السهل اصطدام الفيروسات ودخولها وتكاثرها داخل الجهاز التنفسي، كما أنه أيضا يزيد من الشوارد الحرة التي تدمر الأنسجة وتقلل من مضادات الأكسدة بالجسم.