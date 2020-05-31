تواضروس: زيارة العائلة المقدسة لمصر فخر وبركة لنا جميعا

عرضت فضائية EXTRA NEWS، كلمة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

وقال البابا تواضروس إنّ رحلة العائلة المقدسة في مصر، نقول عنها إنّها رحلة، لكنها هروب بحسب نص الإنجيل، لافتا إلى أنّ العائلة اختصت مصر للهروب عن بلدان العالم القديم للاحتماء والزيارة، وعاشت الأسرة المقدسة ليس في مكان واحد بلا عدة أماكن كثيرا مرورا من سيناء والوجه البحري والقاهرة القديمة نزولا للصعيد حتى منطقة جبل درنكة وأسيوط ومنطقة دير المحرق.

وأضاف خلال كلمته، أنّ الزيارة اختصت فيها مصر فقط: "نحتفل بها سنويا يوم الأول من شهر يونيو في كل عام، وهذا الاحتفال يقام كنسيا مند القرون الأولى الميلادية وهو في العرف الكنيسي عيد يخص السيد المسيح ونسميه عيد سيدي".

ولفت إلى أنّ الزيارة باركت مصر كلها، وظل احتفالا يخص كنيسة مصر، حتى بدأ الأقباط يهاجرون خارج مصر، ووجود الأقباط حاليا في أكثر من 100 دولة حول العالم جعل يوم الأول من يونيو بمثابة عيد قبطي ومصري يرتبط من كل الأقباط في العالم كله.

واختتم: "نحتفل بتلك المناسبة سنويا ولنا فيها الألحان والطقوس الكنسية وهو فخر لمصر أن يكون فيها هذا التاريخ العظيم الأول من يونيو".