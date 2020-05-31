فيلم "الأقصر" يشارك بالمهرجان السينمائي الدولي في التشيك

يعرض فيلم الأقصر للمخرجة زينة درة والمنتج محمد حفظي، في المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري بالتشيك، والمقرر إقامته من 3 وحتى 11 يوليو المقبل، حيث يعرض مع 15 فيلماً أخرى في 96 دار سينما في 80 مدينة.

وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في المسابقة العالمية الدرامية في مهرجان صندانس السينمائي.

ويعد المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري أكبر مهرجاناً سينمائياً في أوروبا الوسطى والشرقية، وأحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم حيث تأسس عام 1948.

"الأقصر" يحكي قصة "هانا"، طبيبة الإغاثة البريطانية التي تعود إلى مدينة الأقصر الأثرية، وتلتقي "صالح"، عالم الآثار الموهوب وحبيبها السابق، بينما تتجول في المكان المألوف الذي يأسرها، تجاهد في محاولة التصالح مع قراراتها في الماضي، وتتحسس خطاها في الحاضر.

الفيلم من تأليف وإخراج البريطانية زينة درة، وبطولة أندريا ريزبرو، شيرين رضا، كريم صالح، مايكل لاندز، سليمة اكرم، شهيرة فهمي.