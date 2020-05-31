اشتباه في إصابة مذيع "نغم FM" بفيروس كورونا.. وحجزه في "الحميات"
مذيعة "راديو النيل": يعاني من وعكة صحية.. وظهرت عليه أعراض الفيروس
كتب:
أحمد حسين صوان
03:40 م | الأحد 31 مايو 2020
قالت الإذاعية همسة إمام المذيعة في "راديو النيل"، إنَّ الإذاعي عمرو صلاح، تعرض لوعكة صحية مؤخرًا حيث ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد، ونقل على إثرها أحد المستشفيات.
وأوضحت "همسة"، لـ"الوطن"، أنَّ عمرو صلاح، أجرى مسحة في إحدى مستشفيات الحميات للتأكّد من إصابته من فيروس كورونا من عدمه، لافتة إلى أنَّه تمّ حجزه في مستشفى الحميات لحين ظهوره نتائج التحليل.
وتضامن عدد كبير من زملاء عمرو صلاح، معه، داعين له بالشفاء في القريب العاجل، منهم الفنان تامر فرج، والإذاعي صبري زكي.
يُذكر أنَّ عمرو صلاح، قدّم برامج عدة عبر إذاعات "راديو النيل" وكذلك شارك في تقديم برنامج اجتماعي عبر شبكة تليفزيون الحياة قبل 3 أعوام تقريبًا.