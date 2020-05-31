تشغيل قطارات المترو من الخامسة صباحا بدلا من السادسة.. والكمامة إجباري

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تشغيل القطارات من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، بدلا من الساعة السادسة صباحا، طبقا لتغيير ساعات حظر التجوال في البلاد، والتي تبدأ من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا، لمواجهة فيروس كورونا.

ولفتت الشركة إلى أنّ القطارات العاملة على خطوط المترو جاهزة تماما للعمل، وجار تعقيمها بصورة دورية لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب.

وأكد المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنّ 100% تقريبا من الركاب التزموا لليوم الثاني على التوالي بقرار رئيس الوزراء الخاص بارتداء كمامات خلال استقلال المترو، ومنع أي ركاب من الدخول للمحطة من الأساس حال عدم ارتداء كمامة.

وتابع الفضالي، لـ"الوطن"، أنّ أي راكب مخالف للقرار سيتم توقيع عليه غرامة 4 آلاف جنيه تنفيذا لقرار رئيس الوزراء: "هذه الغرامة الهدف منها الردع وليس مجرد تحصيل غرامة"، موضحا أنّه يتم بيع كمامات في أكشاك موجودة بالمحطات بسعر 3 جنيهات لمن يرغب.