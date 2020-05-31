عاجل.. "مدبولي" يوجه بمرور الجهات الرقابية على "مستشفيات كورونا"

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المرور اليومي من جانب مسئولي الجهات المختلفة بما فيها الجهات الرقابية على المستشفيات، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وكذا وجود الأطقم الطبية، وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بالمحافظات.

وأكد "مدبولي"، خلال ترؤوسه اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة فيروس كورونا اليوم، ضرورة توافر جميع المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مهمة "التوافر" منوطة بهيئة الشراء الموحد، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مطالباً بالتأكد من صرف هذه المستلزمات لجميع الأطقم الطبية، وعدم الاكتفاء بالاطمئنان لوجودها بالمخازن فقط.