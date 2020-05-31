أحمد العوضي: أصبت في ركبتي خلال تصوير "شديد الخطورة"

قال الفنان أحمد العوضي، إنَّه أصيب في ركبته خلال تصوير أحد مشاهد الحركة في مسلسله الجديد "شديد الخطورة"، المقرر عرضه عبر منصة "Watch it" خلال الفترة المقبلة.

وقال العوضي، لـ"الوطن"، إنَّ المشهد كان يتطلب قفزة من مرتفع لآخر، حيث ارتطمت ركبته بقوة بـ"برميل حديدي"، وشعر بالآم شديدة في حينها، مضيفاً أنَّه رفض الاستعانة بـ"دوبلير" لأنه يري في نفسه القدرة على تنفيذ مثل هذه المشاهد.

ويشارك في بطولة "شديد الخطورة" ريم مصطفى، رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسني شتا، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.