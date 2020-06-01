"سدد له عدة طعنات".. سائق يعترف بتفاصيل قتل حماه: ما كانش قصدي

"أنا مكنش قصدي أقتل حمايا كنت بدافع عن نفسي" بهذه الجملة دافع سائق عن نفسه أمام قاضي المعارضات فى واقعة قتل حماه أثناء مشاجرة داخل منزلهما وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس المتهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد؛ لاتهامه بقتل حماه بعد أن سدد له 5 طعنات في العيد بسبب خلافات أسرية بينهما.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، كانت بتلقي مركز شرطة كرداسة بلاغا بوقوع جريمة قتل في منطقة أبو رواش.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت قيادة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم معتصم رزق رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لرجل في العقد السادس من العمر، مصابا بعدة طعنات في مختلف أنحاء جسده، نتيجة التعدي عليه بآلة حادة "سكين".

وبإجراء التحريات ومناقشة أسرته، أقرت أن زوج ابنته وراء القتل، وأنه حضر إلى المنزل لمصالحة زوجته، ورغبته في عودتها مرة أخرى لمنزله، إلا أن الزوجة رفضت ووقعت مشادة كلامية، انتهت بقتل والدها على يد الزوج، بعد أن أخرج الأخير سكينا، وسدد عدة طعنات في جسد المجني عليه، أنهت حياته في الحال.

وألقي القبض على المتهم، واعترف بتفاصيل جريمته، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة.