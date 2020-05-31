ضبط "المجنون" وبحوزته هيروين بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة والمواد المخدرة بنطاق مركزي الخانكة وبنها بناء على تعليمات اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية.

أسفرت الحملة بمركز الخانكة عن ضبط "شعبان. ص. ا"، وشهرته شعبان المجنون 45 عاما، عاطل، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، وطلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 40 جرام، ومبلغ مالي 570 جنيه وهاتف محمول.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز بنها من ضبط "خالد. م. ا"، 30 عاما، عاطل ومقيم أسنيت دائرة مركز كفر شكر، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، و3 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 80 جرام، ومبلغ مالي 250 جنيه وهاتف محمول، وتم تحرير محاضرا للمخالفين وتولت النيابة التحقيق.