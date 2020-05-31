التفتيش القضائي يوجه بتمكين أعضاء قضايا الدولة بالإطلاع على الجلسات

وجه قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد مختار، رؤساء المحاكم الابتدائية، بتمكين أعضاء هيئة قضايا الدولة من إيداع المذكرات والمستندات في الدعاوى والطعون المقامة ضد الجهات التي ينوبوا عنها، وإطلاع أعضاء الهيئة على ما قدم في غيبتهم بالجلسات.

يأتي ذلك نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفعيلا لقرار مجلس الهيئات القضائية المنعقد يوم 12 مايو.

وتضمن منشور إدارة التفتيش القضائي ضرورة تمكين عضو هيئة قضايا الدولة أو من يمثله إيداع المذكرات والمستندات في الدعاوى والطعون المقامة ضد الجهات التي تنوب عنها خلال الفترة من تاريخ إعلانها بالدعوى أو الطعن أو علمها بتحديد الجلسة إلى ما قبل الجلسة المحدد لنظره بثلاثة أيام على الأقل لدى قلم الكتاب إعمالا لنص للفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات.

كما تضمن تمكين عضو هيئة قضايا الدولة من الإطلاع على ما قدم في غيبتهم بالجلسات من مذكرات أو مستندات ومنحه أجلا للرد.