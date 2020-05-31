العفو الدولية تدعو لوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين في أمريكا

دعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها اليوم، إلى وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين في الولايات المتحدة الأمريكية، واتهمت الشرطة بعدم تنفيذ التزامتها.

وقتل شخص وأصيب 3 آخرون بإطلاق نار على متظاهرين بمدينة إنديانابوليس الأمريكية، اليوم، خلال الاحتجاجات على مقتل رجل من أصول إفريقية على يد شرطي أبيض بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وتشهد عدد من المدن الأمريكية صدامات بين متظاهرين ورجال شرطة، رغم فرض حظر للتجول في محاولة لتهدئة الغضب الذي انفجر في البلاد بعد وفاة المواطن الأمريكي ذي البشرة السوداء، جورج فلويد.

ومع امتداد رقعة المظاهرات وأعمال العنف، أعلنت السلطات الأمريكية فرض حظر تجول في كل من أتلانتا، ولوس أنجلوس، وفيلادلفيا، وناشفيل، في محاولة لاحتواء أعمال الشغب.