بعد إصابة مذيعة بكورونا.. الكمامة وقياس الحرارة شرط دخول مدينة الإنتاج

قال مصدر بمدينة الإنتاج الإعلامي، إنَّ المدينة تواصل فرض الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، لاسيما بعد إصابة آية عبدالرحمن المذيعة بقناة "إكسترا نيوز"، بالفيروس، والاشتباه في إصابة عمرو صلاح المذيع بمحطة "نغم FM" وحجزه في مستشفى الحميات.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامة شرط دخول مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب تطهير وتعقيم المباني المختلفة طوال الوقت، لافتًا إلى ضرورة اتباع بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، لكل من يتبين إصابته بالفيروس.

وكانت مدينة الإنتاج الإعلامي، من أول الموسسات التي وضعت معقمات وأجهزة قياس درجة الحرارة لكل من يدخل المدينة وذلك منذ اللحظة الأولى من الإعلان عن بدء انتشار الفيروس في البلاد الأخرى، حيث وضعت 10 أجهزة قياس للحرارة عن بعد بجميع مداخل المدينة للتأكّد من سلامة الرواد، كما وضعت خطة عمل موسعة لمواجهة الفيروس.

وكانت الإعلامية آية عبدالرحمن، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت "آية": "الحمد لله تمّ التأكّد من إصابتي بفيروس كورونا، ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة غن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة، وهرجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".