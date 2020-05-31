رحلت أمس في أمريكا.. معلومات عن الفنانة عفاف شاكر شقيقة شادية

بعد معاناة مع مرض السكري والقلب، توفيت الفنانة عفاف شاكر، شقيقة الفنانة الراحلة شادية، أمس في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أثار تعجب كثيرين لم يكن أغلبهم يعلم بأن الفنانة شادية لها أخت.

شاركت عفاف شاكر في عدد من الأفلام في الفترة بين منتصف أربعينيات القرن العشرين ومنتصف الستينيات، كما عملت أيضا مع فرقة "أضواء المسرح"، ثم احتجبت بشكل تام عن العمل الفني، وتستعرض "الوطن" فيما يلي أبرز أعمالها الفنية:

عفاف شاكر في السينما.. 22 فيلما

شاركت الفنانة الراحلة في 22 فيلمًا سينمائيًا، أولها من خلال أداء صوتي في فيلم "حياة وآلام السيد المسيح"، ثم "ملاك الرحمة"، و"أحمر شفايف"، و"نور من السماء"، و"هارب من السجن"، و"سكة السلامة"، و"الريف".

كما شارت الفنانة الراحلة في أفلام "الحزين"، و"هدى"، و"لهاليبو"، و"المظلومة"، و"أختي ستيتة"، و"شلة غرام"، و"طيش الشباب"، و"خضرة والسندباد القبلي"، و"الدنيا حلوة"، و"الحب في خطر"، و"آمال"، و"العاشق المحروم"، و"إلحقوني بالمأذون"، و"عيون سهرانة"، و"هدى"، و"لا تذكريني" لتنهي آخر أفلامها عام 1961.

بـ4 مسرحيات.. عفاف شاكر تترك بصمتها في المسرح

قدمت الفنانة عفاف شاكر، خلال مسيرتها الفنية 4 أعمال مسرحية، حيث بدأت أول أعمالها بمسرحية "حب وفلوس وجواز"، ثم "منافق للإيجار، و"عمتي فتافيت السكر"، و"كل الرجالة كده"، لتنهي مسيرتها المسرحية عام 1964.

مسلسل وحيد.. نصيب عفاف شاكر من التليفزيون

على الرغم من استمرار الفنانة الراحلة في تقديم الأعمال الفنية طوال ما يقرب من 20 عامًا، إلا أنها لم تقدم سوى عمل درامي واحد، هو مسلسل "القط الأسود"، عام 1964.