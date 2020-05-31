أخت غير شقيقة لشادية.. 6 معلومات عن الفنانة الراحلة عفاف شاكر

توفيت الفنانة عفاف شاكر، أخت الفنانة الراحلة شادية، أمس في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد معاناة مع مرض السكري والقلب.

وترصد السطور التالية معلومات مهمة عن عفاف شاكر، كما يلي: