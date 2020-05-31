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أخت غير شقيقة لشادية.. 6 معلومات عن الفنانة الراحلة عفاف شاكر

كتب:

ياسمين محمود
09:41 ص | الأحد 31 مايو 2020
شادية وشقيقتها

شادية وشقيقتها

توفيت الفنانة عفاف شاكر، أخت الفنانة الراحلة شادية، أمس في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد معاناة مع مرض السكري والقلب.

وترصد السطور التالية معلومات مهمة عن عفاف شاكر، كما يلي:

  1. الأخت الكبرى للفنانة الراحلة شادية من الأم فقط.
  2. اسمها الحقيقي نور الحياة علي أغا.
  3. من مواليد 1927 ولم تستمر في التمثيل بسبب زواجها.
  4. تزوجت كمال الشناوي ولم تستمر زيجتهما سوى 3 سنوات.
  5. تزوجت برجل من رجل خارج الوسط الفني وهاجرت معه إلى أمريكا واعتزلت الفن نهائيًا للتفرغ لأسرتها.
  6. شاركت في عدد من الأعمال الفنية فرصيدها الفني 3 مسرحيات ومسلسل و5 أفلام.