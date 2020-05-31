مصريون وعرب.. ضبط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ24 مليون جنيه

قررت النيابة العامة حبس أعضاء تشكيل عصابي، ألقي القبض عليهم وبحوزتهم كمية من الهيروين المخدر بينهم مصريين وأجانب، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهم الهارب.

وأفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وبمشاركة قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام تشكيل مكون من 6 عناصر إجرامية (مصريين – وحاملي جنسية إحدى الدول العربية)، بتصنيع المخدرات.

وكشفت التحريات، أن أحد عناصر التشكيل يحمل جنسية إحدى الدول العربية وآخر مصرى الجنسية، يتزعمان التشكيل ويتفقان مع منتجي المواد المخدرة بموطن الأول، ليتفق شخص ثالث مع بعض المهربين بإحدى الدول العربية لتهريب تلك الشحنات والاحتفاظ بها بمخازن خاصة بهم لحين نقلها لإحدى المحافظات، حتى يتم تسليمها والاحتفاظ بها بمخازن سرية، لحين تجهيز المواد الكيمائية والأدوات اللازمة لإعادة تدوير تلك المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها، ثم ترويجها من خلال باقي أفراد التشكيل العصابي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن في محافظات القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والدقهلية، والإسماعيلية، تم استهداف عناصر التشكيل بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط 5 من عناصر التشكيل، وبرفقتهم 3 أشخاص.

وعثر بحوزتهم على 324 إسطوانة لمخدر الهيروين زنة 81 كيلوجرامًا، وكيلو جرام لمخدر الشابو، و7 جرامات لمخدر الكوكايين، و100 جرام لمخدر الحشيش، و200 قرص مخدر لعقار الترامادول، و100 قرص مؤثر لعقار باركينول، و3200 دولار أمريكي، و195 ألف جنيه مصري، و23 هاتف محمول، و4 موازين، وماكينة لعد النقود، و3 أجهزة "لاب توب"، و6 سيارات.

وبتطوير مناقشة المتهمين وتحليل المعلومات، أمكن تحديد مخزن خاص بزعيم التشكيل، والذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن، وبتفتيشه عُثر بداخله على 37 لفافة، تحوي كل واحدة كمية من مسحوق وحصوات بيج اللون لمخدر "الهيروين الخام" زنة 40 كيلوجرام.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم، واستخدام السيارات في النقل والترويج بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ24 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار ضبط المتهم الهارب.